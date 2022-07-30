Необхідно виконати відеомонтаж з акцентом на розбивки під такти музики, щоб зробити відео більш цікавим. Ознайомтеся з прикладами для натхнення.
Сделать видео про путешествие
Материал снят на iphone-ы, среди исходников есть несколько вертикальных роликов,
по возможности их избегаем, но если там что-то стоящее - то добавляем в ролик,
но чтобы вместо черных полос по бокам было тоже самое видео в размытом или увеличенном виде
(см пример https://youtu.be/Wt3tiZdH7hE?t=943). Сам ролик на подобие вот такого
https://www.youtube.com/watch?v=FQWLRRLSiDM - под музыку, но где есть разговоры - их тоже включаем.
По длительности - мне сложно сориентировать. Хочется, чтобы он включил в себя по-больше содержания, нет цели набирать просмотры на ютубе - это просто видео для домашней коллекции.
Исходников около 10 Гб, 250 файлов, суммарно примерно на 100 минут.
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