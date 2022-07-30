Сделать видео про путешествие

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт14 заявок540 просмотров

Материал снят на iphone-ы, среди исходников есть несколько вертикальных роликов,

по возможности их избегаем, но если там что-то стоящее - то добавляем в ролик,

но чтобы вместо черных полос по бокам было тоже самое видео в размытом или увеличенном виде

(см пример https://youtu.be/Wt3tiZdH7hE?t=943). Сам ролик на подобие вот такого

https://www.youtube.com/watch?v=FQWLRRLSiDM - под музыку, но где есть разговоры - их тоже включаем.

По длительности - мне сложно сориентировать. Хочется, чтобы он включил в себя по-больше содержания, нет цели набирать просмотры на ютубе - это просто видео для домашней коллекции.

Исходников около 10 Гб, 250 файлов, суммарно примерно на 100 минут.

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