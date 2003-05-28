Привет!
Меня зовут Кирилл. Нахожусь в городе Комсомольск-на-Амуре. Занимаюсь своим делом год. Кайфую от этого дела.
Делаю: хайлайты, превью, дизайн, аватарки, шапки. Работаю с видео по тз.
Мои инструменты: Premier Pro, Photoshop, Cinema 4D, After Effects, LightRoom.
Мои проекты: https://clck.ru/32Qkp5 (Мой ютуб канал)
Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги монтажера своим клиентам. Я получаю удовольствие от работы, от своей пользы, и от полученного опыта. Работаю ради опыта, т.к в этой сфере еще не гуру, именно по этому:
Верну оплату, если не понравятся мои работы
Все последующие правки бесплатные!
Обсуждаю заказ исключительно по тексту, именно так легче анализировать тз.
Этапы работы:
Общение по проекту;
Анализ тз;
Работа над проектом;
Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.
Всегда на связи:
Telegram: https://t.me/Boykooo0
What's app: +7(999)-084-38-50
Всех обнял!
Портфолио
- Сниппет (Видеомонтаж)15 просмотров
- Изменить фон, цк, работа с кривыми.19 просмотров
- Видеомонтаж для reels.14 просмотров
- Удалить пятна с куртки11 просмотров