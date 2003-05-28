Видеомонтажер. Фотомонтажер. Работа с видео/фото.

Привет!

Меня зовут Кирилл. Нахожусь в городе Комсомольск-на-Амуре. Занимаюсь своим делом год. Кайфую от этого дела.

Делаю: хайлайты, превью, дизайн, аватарки, шапки. Работаю с видео по тз.

Мои инструменты: Premier Pro, Photoshop, Cinema 4D, After Effects, LightRoom.

Мои проекты: https://clck.ru/32Qkp5 (Мой ютуб канал)

Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги монтажера своим клиентам. Я получаю удовольствие от работы, от своей пользы, и от полученного опыта. Работаю ради опыта, т.к в этой сфере еще не гуру, именно по этому:

Верну оплату, если не понравятся мои работы

Все последующие правки бесплатные!

Обсуждаю заказ исключительно по тексту, именно так легче анализировать тз.

Этапы работы:

Общение по проекту;

Анализ тз;

Работа над проектом;

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

Всегда на связи:

Telegram: https://t.me/Boykooo0

What's app: +7(999)-084-38-50

Всех обнял!