Boykoo

Кирилл Boykoo

 
21 год
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Видеомонтажер. Фотомонтажер. Работа с видео/фото.

Привет!

Меня зовут Кирилл. Нахожусь в городе Комсомольск-на-Амуре. Занимаюсь своим делом год. Кайфую от этого дела.

Делаю: хайлайты, превью, дизайн, аватарки, шапки. Работаю с видео по тз.

Мои инструменты: Premier Pro, Photoshop, Cinema 4D, After Effects, LightRoom.

Мои проекты: https://clck.ru/32Qkp5 (Мой ютуб канал)

Я максимально заинтересован в том, что бы оказывать услуги монтажера своим клиентам. Я получаю удовольствие от работы, от своей пользы, и от полученного опыта. Работаю ради опыта, т.к в этой сфере еще не гуру, именно по этому:

Верну оплату, если не понравятся мои работы

Все последующие правки бесплатные!

Обсуждаю заказ исключительно по тексту, именно так легче анализировать тз.

Этапы работы:

Общение по проекту;

Анализ тз;

Работа над проектом;

Сдача проекта, проверка, доработки, утверждение.

Всегда на связи:

Telegram: https://t.me/Boykooo0

What's app: +7(999)-084-38-50

Всех обнял!

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_16632285700618
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Нужно сделать короткое видео 20 секунд, сниппет для трека из нарезок.
Все отлично, сделал раньше, чем нужно, общаться умеет, хорошо работает с программами и видео, советую!
Всё отлично преподнес, хорошо объяснил, постоянно в сети. Рекомендую.
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guest_1667192326084
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
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Советую данного исполнителя. Сделал оч быстро и оч качественно. Мне нравится, в сравнении с теми что мне кидали другие максимально реалистично как по мне! в сравнении цены качество, всё на высшем уровни
В течении всего времени работы, отвечал быстро. Объяснил все нормально, не много сложновато было понять, но я рад что мной довольны.
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guest_16660403254153
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
3 года назад
Reels Instagram 30 секунд
Спасибо исполнителю за быструю и качественную работу. Я очень довольна. Рекомендую 🤝
Очень приятный клиент. Рекомендую. Хорошее чувство юмора, приятно в общении. Детали заказа понятны, рад был выполнять заказ. Исходники были отправлены через google disk.
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