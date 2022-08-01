Ищется специалист по видеомонтажу для создания видео из домашнего контента. Необходимо смонтировать видео из фото и видео, снятых на телефон, с наложением музыки. Проект предназначен для личного использования, без публикации в соцсетях. В заявке указывать стоимость и примеры работ.
Монтаж видео для инстаграмма.
Здравствуйте,мне нужно смонтировать 2-3 ролика по +- 1 минуте для Инстаграм. Мы обучаем людей езде на мотоцикле и ездим в туры. Я это всё снимаю. И нужно сделать красивые нарезочки под музыку из предоставленного мной материала. Просто и не дорого.
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