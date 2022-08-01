Монтаж видео для инстаграмма.

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Закрыт83 заявки850 просмотров

Здравствуйте,мне нужно смонтировать 2-3 ролика по +- 1 минуте для Инстаграм. Мы обучаем людей езде на мотоцикле и ездим в туры. Я это всё снимаю. И нужно сделать красивые нарезочки под музыку из предоставленного мной материала. Просто и не дорого.

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