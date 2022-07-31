Снять видео отзыв по готовому тексту.

Требуется выполнить видеомонтаж на основе снятого материала с iphone. Из 250 файлов общей длительностью около 100 минут создать видео для домашней коллекции. Необходимо избегать вертикальных роликов, но использовать их при наличии интересного контента, заменяя черные полосы размытым видео. Видео должно быть в стиле предложенного примера и включать разговоры.