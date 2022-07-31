Снять видео отзыв по готовому тексту.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт2 заявки438 просмотров

Снять видео отзыв по готовому тексту с восточной внешностью. На фоне автомобиля и с купюрами например долларов в руках.

3 года назад
VideoOtziv
Сергей 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Илья
 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Тимофій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Смонтировать бесшовное цикличное видео

    Необходимо смонтировать бесшовное цикличное видео длительностью 2-5 секунд. Ищутся исполнители, которые могут выполнить задачу без участия студий. Оплата производится только безналом.

    Видеомонтаж22 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать короткое видео

    Необходимо смонтировать короткое видео из существующего материала. Задача включает работу с видеофрагментами для создания законченного отрывка. Ожидается качественный монтаж с учетом общей концепции видео.

    Видеомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Монтаж и озвучка видео ролика

    Необходим видеомонтаж и озвучка готового ролика. Требуется изменить название компании и текст в видео. Работа с предоставленным видеоматериалом и ссылкой на страницу сайта.

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Монтаж видео

    $3

    Необхідно виконати відеомонтаж з акцентом на розбивки під такти музики, щоб зробити відео більш цікавим. Ознайомтеся з прикладами для натхнення.

    Видеомонтаж40 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать видео про путешествие

    Требуется выполнить видеомонтаж на основе снятого материала с iphone. Из 250 файлов общей длительностью около 100 минут создать видео для домашней коллекции. Необходимо избегать вертикальных роликов, но использовать их при наличии интересного контента, заменяя черные полосы размытым видео. Видео должно быть в стиле предложенного примера и включать разговоры.

    Видеомонтаж14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Редактирование видео

    Требуется видеомонтаж для демонстрации работы на сайте. Используйте сторонние макеты устройств (телефоны, компьютеры) для отображения. Предоставлю необходимые файлы для интеграции на экраны. Необходима работа с активами, которые я приобрел.

    Видеомонтаж11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео для лучшей подруги на день рождение

    Необходимо смонтировать видео из моментов с подругой для подарка на день рождения. Требуется креативный подход с использованием интересных переходов и музыкального сопровождения. Основная задача — создать эмоциональное и запоминающееся видео, которое будет приятно подарить.

    Видеомонтаж64 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Смонтировать 60 коротких видео

    Требуется смонтировать 60 коротких видео упражнений футбольных. Каждое видео должно быть объединено с заставкой, звуком и заключением. Работы займут около 2 часов, предоставлен пример для ознакомления.

    Видеомонтаж69 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео приглашение на день рождения

    Требуется создать стильное видеоприглашение на день рождения в формате 'burning man'. Укажите дресс-код, детали мероприятия, приз за лучший костюм и информацию о месте проведения: Доватора 5, с 17:00 6 августа. Включите информацию о баре с коктейлями и диджее.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад