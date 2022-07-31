Создавать короткие видео-ролики

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт15 заявок419 просмотров

Ищем контент-мейкера Tik-Tok.

Компания по производству деревянных конструкторов.

ЗП по договоренности в зависимости от объема

Твои знания и опыт работы:

1) Опыт работы в соц. сетях

2) Умение писать ТЗ к видео и/или его снимать

3) Открытый, креативный человек с горящими глазами

4) Понимаешь современные тренды и сленг

Твои обязанности:

- Создание и выкладка видео-роликов (TikTok, Истории/Сюжеты VK)

- Монтаж видео

- Разработка контент-плана видеороликов

- Анализ текущих аккаунтов и базовая отчетность

 Отклик начни, пожалуйста, с примеров своих работ.

3 года назад
MarketologUW
Дарья 
30 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
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2 года назад
1 отзыв
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