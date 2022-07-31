Требуется смонтировать 2-3 ролика по 1 минуте для Инстаграм, посвященные обучению езде на мотоцикле и туризму. Необходимо создать динамичные нарезки под музыку из предоставленного материала. Ищем исполнителя, который выполнит задачу быстро и недорого.
Создавать короткие видео-ролики
Ищем контент-мейкера Tik-Tok.
Компания по производству деревянных конструкторов.
ЗП по договоренности в зависимости от объема
Твои знания и опыт работы:
1) Опыт работы в соц. сетях
2) Умение писать ТЗ к видео и/или его снимать
3) Открытый, креативный человек с горящими глазами
4) Понимаешь современные тренды и сленг
Твои обязанности:
- Создание и выкладка видео-роликов (TikTok, Истории/Сюжеты VK)
- Монтаж видео
- Разработка контент-плана видеороликов
- Анализ текущих аккаунтов и базовая отчетность
Отклик начни, пожалуйста, с примеров своих работ.
Заявки фрилансеров
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