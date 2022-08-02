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  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Закрыт7 заявок466 просмотров

Видео отзыв:

один ролик от 50 секунд -до 1 минуты

женщина и 2 мужчин представительного вида, возраст 23-37

за 1 ролик оплата- 15-20 $

Компания работает 5 лет, все честно, есть лицензии. 

3 года назад
guest_1659439767656
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
25 лет
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Светлана
 
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