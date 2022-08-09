Смонтировать видео-поздравление

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен49 заявок589 просмотров

Нужно смонтировать поздравление детей из детского сада, с небольшим количеством переходов и титров, исходники предоставлю, всё расскажу. По длине видео, примерно 1 минута.

3 года назад
guest_16597023163054
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

perminov_oleg
Олег 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
$1
1 день
Escrow
Всё сделано качественно и очень быстро, за это огромное Вам спасибо! Видео сделано как обговаривалось, со всеми мелочами. Был всегда на связи и отвечал очень быстро. Настоятельно рекомендую!
Спасибо Вам больше, с вами было приятно сотрудничать, рад что Вам всё понравилось!

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