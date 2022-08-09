Требуется записать 2 видео-отзыва о продукте (вип канал) на русском и английском языках. Продолжительность ролика 20-40 секунд. Оплата 40$ за оба ролика. Презентабельный внешний вид желателен. Возможна подготовка текста для английского отзыва.
Смонтировать видео-поздравление
Нужно смонтировать поздравление детей из детского сада, с небольшим количеством переходов и титров, исходники предоставлю, всё расскажу. По длине видео, примерно 1 минута.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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