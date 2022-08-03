Ищется специалист по видеомонтажу для создания видео из домашнего контента. Необходимо смонтировать видео из фото и видео, снятых на телефон, с наложением музыки. Проект предназначен для личного использования, без публикации в соцсетях. В заявке указывать стоимость и примеры работ.