Монтаж видео

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Закрыт110 заявок1278 просмотров

Есть нарезка видео квартиры. Нужно смонтировать видео, убрать звук и наложить муз. сопровождение. Файлы в формате mp.4 - рабочее видео с объекта. По времени примерно 1-3 минуты +/-.

3 года назад
Agentsia76
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Заявки фрилансеров

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Багдат
 
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