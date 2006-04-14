TarasovEgor

Графический Дизайнер, Оформление

Осторожно, классный дизайн!

Привет!

Меня зовут Егор, я живу в Санкт-Петербурге. Делаю графический дизайн, инфографику, оформлаю маленькие статьи и блоги в дизайн-карточку. Опыт в дизайне 2х лет.

Нужно сделать крутой дизайн или оформление? Тогда вам ко мне

Я использую программы:

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Adobe Lightroom

Связь со мной:

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С радостью пообщаюсь голосом, можно обсудить все интересующие вас вопросы!

Если мы вдруг не договоримся или что то не устроит - Верну предоплату!