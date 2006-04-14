TarasovEgor

Графический Дизайнер, Оформление
Осторожно, классный дизайн!
Привет!
Меня зовут Егор, я живу в Санкт-Петербурге. Делаю графический дизайн, инфографику, оформлаю маленькие статьи и блоги в дизайн-карточку. Опыт в дизайне 2х лет.
Нужно сделать крутой дизайн или оформление? Тогда вам ко мне
Я использую программы:
Adobe Illustrator
Adobe Photoshop
Adobe Lightroom
Связь со мной:
Telegram: https://t.me/zumdor
Mail: [email protected]
И еще...
С радостью пообщаюсь голосом, можно обсудить все интересующие вас вопросы!
Если мы вдруг не договоримся или что то не устроит - Верну предоплату!
Я против войны в Украине!