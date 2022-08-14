Смонтировать 7 небольших видео

  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен10 заявок825 просмотров

Нужно почистить 7 видео от лишних пауз и фрагментов, улучшить звук, наложить задним фоном подходящую картинку (спикер говорит на зеленом экране).

Продолжительность оригиналов:

0:27

0:49

6:51

3:50

7:16

4:27

4:20

Готовность — 8-го или 9-го августа.

3 года назад
Polina999
Полина 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Lar_ars
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва(-1)
3 года назад
$20
1 день
Escrow
Всё быстро и качественно, с душой и желанием сделать хорошо. Рекомендую и буду обращаться.
Очень понравилась работа. Полина всегда была на связи. Оплата была произведена в срок. Надеюсь, когда-нибудь ещё поработаем вместе

Заявки фрилансеров

Дима
 
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