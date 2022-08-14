Необходимо выполнить монтаж видео и звука в рекламном ролике. Ищется специалист, способный создать качественный видеопродукт, соответствующий требованиям рекламы.
Смонтировать 7 небольших видео
Нужно почистить 7 видео от лишних пауз и фрагментов, улучшить звук, наложить задним фоном подходящую картинку (спикер говорит на зеленом экране).
Продолжительность оригиналов:
0:27
0:49
6:51
3:50
7:16
4:27
4:20
Готовность — 8-го или 9-го августа.
Выбранный исполнитель
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