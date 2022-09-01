Требуется отделить голос девушки из видео, сохранив музыку и звуки сражений. Для проекта на студенческую весну. Возможно создание нового звука с использованием предоставленных треков.
Монтаж и склейка с озвучкой
Нужно склеить видео и озвучку. Видео будет ориентироваться на краткие кино пересказы. Соответственно надо смонтировать таким образом чтобы фильм и озвучка не опережали друг друга. В то же время нужно использовать вырезки из фильма не больше 5-6 секунд дабы канал не словил предупреждение за авторские права. Зеркальное отображение которое обычно вставляют во избежание проблем с авторским правом не приветствую. Я не против картинок кадров у видосе - однако их должно быть очень мало. Вот пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=7W-LTn8tu0M&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8. В силу того что я новичок на ютубе то за 10 смонтированных фильмов заплачу 15$. Также сама озвучка длиться в от 3 до 7 минут - видео же при этом должны быть не менее 12 минут то есть между текстом забить вырезками - сюжетными поворотами, диалогами из фильма и.т.д. Задавайте вопросы и уточнения. Для желающих прислать образец демо-монтаж - пишите в личку - я скину образец демо - озвучки.
Выбранный исполнитель
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