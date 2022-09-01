Монтаж и склейка с озвучкой

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Видеомонтаж
Завершен13 заявок579 просмотров

Нужно склеить видео и озвучку. Видео будет ориентироваться на краткие кино пересказы. Соответственно надо смонтировать таким образом чтобы фильм и озвучка не опережали друг друга. В то же время нужно использовать вырезки из фильма не больше 5-6 секунд дабы канал не словил предупреждение за авторские права. Зеркальное отображение которое обычно вставляют во избежание проблем с авторским правом не приветствую. Я не против картинок кадров у видосе - однако их должно быть очень мало. Вот пример видео - https://www.youtube.com/watch?v=7W-LTn8tu0M&ab_channel=%D0%92%D0%B5%D1%89%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B8. В силу того что я новичок на ютубе то за 10 смонтированных фильмов заплачу 15$. Также сама озвучка длиться в от 3 до 7 минут - видео же при этом должны быть не менее 12 минут  то есть между текстом забить вырезками - сюжетными поворотами, диалогами из фильма  и.т.д. Задавайте вопросы и уточнения. Для желающих прислать образец демо-монтаж - пишите в личку - я скину образец демо - озвучки.

3 года назад
Zik-Zak
Андрей 
24 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
9 отзывов

Выбранный исполнитель

rrgb107
Артур 
18 лет
3 года в сервисе
Был
14 дней назад
3 года назад
$15
7 дней
Escrow
Исполнитель качественно подошел к работе, несмотря на некоторые технические трудности я все же остался доволен работой
Заказчик понятно объяснил задачу задачу и предоставил примеры работ. В спорной ситуации смогли найти решение, которое устраивает обе стороны, после чего никаких проблем не возникало. Рекомендую!

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