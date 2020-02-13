Редактирование перевода, RU>KO, Мед. оборудование

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Московское переводческое агентство "Априори" ищет редактора перевода с русского языка на корейский.

Тематика: общая/ мед. оборудование (описание системы палатной сигнализации)

Объем: 5 страниц

Дедлайн: 14.02

Необходимо проверить текст перевода и привести его в соответствие с пожеланием заказчика из опросного листа, а также дать комментарий по претензии заказчика к переводу (согласны/не согласны). 

Важно! Требуется редактор с опытом работы в данной сфере.

4 года назад
APriori_Company
18 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
год назад