Перевести файл из PDF в Word

Редактирование и КорректураЗавершен11 заявок394 просмотра
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Здравствуйте!

Нужно перевести файл из PDF в обычный Word, без ошибок, с сохранением всех абзацев, ссылок и тд, с возможностью редактирования. 

В файле 23 страницы. Язык русский. 

Оплата ЯДеньги, Сбербанк

Ориентируюсь рублей на 200

4 года назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Kristina_master
Кристина 
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$4
1 день
Все прекрасно. Спасибо за работу. Мои рекомендации.
Дарья отличный и добросовестный заказчик. Задачу поставили четко и ясно, оплата была произведена в срок. Приятно общаться и сотрудничать. Буду рада поработать снова. Спасибо!