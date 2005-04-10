Статья по строительной экономике

Редактирование и КорректураЗакрыт13 заявок264 просмотра
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Задача: Требуется переписать текст для прохождения антиплагиата.

Объем текста: от 5000 до 6000 знаков.

Требуемая уникальность: 80% по институтам

Цель текста: преподнести ту информацию что указана в работе своими словами.

Дополнительная информация:Не принимается машинное поднятие антиплагиата. Не трогать название и не трогать библиографический список.

4 года назад
guest_15819636862049
4 года в сервисе
Был
4 года назад