Редактировать текст в боте телеграмм что бы он читался легко

Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки437 просмотров
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Есть бот нужно по смыслу проверить 

4 года назад
guest_1581861112294
4 года в сервисе
Был
4 года назад