Отредактировать RSS для Рамблера и Гугла

Здравствуйте. Я веду свой личный блог про [url=https://i-herbsite.ru/]официальный сайт iHerb[/url], там мы с командой публикуем полезные [url=https://i-herbsite.ru/blog/]статьи[/url] про продукцию, [url=https://i-herbsite.ru/vitaminy/]витамины[/url], [url=https://i-herbsite.ru/bady/]добавки[/url] и прочие товары. Так как не у всех авторов есть навыки редактора, ищу человека, который будет редактировать уже опубликованные статьи, редактировать придется ...