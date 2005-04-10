Отредактировать RSS для Рамблера и Гугла

Редактирование и КорректураЗакрытнет заявок233 просмотра
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Нужно на. сайте отредактировать 2 ленты RSS для новостей Rambler и Google. В рамблерной добавить отображение картинок, а гугловскую привести в порядок согласно вот этим их новым. требованиям Работы совсем немного для специалистов в своём деле

4 года назад
rrdilenko
Роман 
30 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад