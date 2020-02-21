Редактирование текстов - ставки на спорт

[b]Задача:[/b] Требуется переписать текст для прохождения антиплагиата. [b]Объем текста:[/b] от 5000 до 6000 знаков. [b]Требуемая уникальность:[/b] 80% по институтам [b]Цель текста:[/b] преподнести ту информацию что указана в работе своими словами. [b]Дополнительная информация:[/b]Не принимается машинное поднятие антиплагиата. Не трогать название ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется редактор нужно проверять тексты тематика ставки на спорт.
В работе около 200 текстов. оплата сдельная. сколько за текст?
Нужен опыт, желательно знакомый с bonica
Приветствуется подход Ильяхова Пиши сокращай и главред
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