Редактирование текстов - ставки на спорт

Редактирование и КорректураЗавершен12 заявок314 просмотров
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Требуется редактор нужно проверять тексты тематика ставки на спорт.

В работе около 200 текстов.  оплата сдельная. сколько за текст?

Нужен опыт, желательно знакомый с bonica 

Приветствуется подход Ильяхова Пиши сокращай и главред

4 года назад
WebMagic
Антон 
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Guru_texta
Сергей 
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
56 отзывов
4 года назад
$75
10 дней
WMZ
Все на высшем уровне
Очень рад сотрудничеству.