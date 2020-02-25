Подкоректировать текст биографии на Украинском языке

$15
Редактирование и КорректураЗавершен19 заявок381 просмотр
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нужно грамотно подкоректировать короткий текст биографии на  Украинском языке примерно на одну страницу текст уже готов я отправю его вам для коректировки.  оплата по  paypal

4 года назад
guest_15820392855856
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
17 дней назад
4 года назад
$20
1 день
Выполнено качественно и во время. Спасибо.
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