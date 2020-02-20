Ищем внимательного SEO специалиста/SEO редактора/ТЗ мейкера

Мы - издательство интернет проектов, занимаемся созданием и продвижение собственных информационных порталов в тематиках от финансов до гемблинга.

Делаем проекты лидеры, которые наводят порядок в нишах и помогают пользователям делать правильный выбор.

Вы будите вносить существенный вклад в продукт которым пользуются тысячи людей и наглядно видеть результаты своей работы.

Что делать?

Создание ТЗ для статей по ключам по которым авторы будут писать тексты

Работа с контентом

Текстовая внутренняя on-page оптимизация

Контроль написания текстов по ТЗ

Что нужно уметь/знать

Умение быстро работать и фокус на результате.

Знание основ SEO текстовой оптимизации.

Внимательность к деталям.

Умение пользоваться вспомогательными сервисами будет преимуществом https://puzat.ru/tz/ или https://arsenkin.ru/tools/check-h/ или другим удобным для вас

Оплата

ЗП 500-1000$+ на руки (фикс + сдельная за каждое сданное ТЗ)

Условия работы

Удаленная работа, full-time, свободный график

Отпуск

Перспектива роста до гл редактора/seo team lead.

Работа только над собственными проектами компании

Небольшая высокоэффективная команда, scrum, asana, без бюрократии