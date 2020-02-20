Надо добавить слово в столбце Екселя к каждой строчке в ячейке? Строчки в ячейке разделены переносом строки. Прикрепляю Скриншоты как есть сейчас и как надо сделать.
Ищем внимательного SEO специалиста/SEO редактора/ТЗ мейкера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы - издательство интернет проектов, занимаемся созданием и продвижение собственных информационных порталов в тематиках от финансов до гемблинга.
Делаем проекты лидеры, которые наводят порядок в нишах и помогают пользователям делать правильный выбор.
Вы будите вносить существенный вклад в продукт которым пользуются тысячи людей и наглядно видеть результаты своей работы.
Что делать?
- Создание ТЗ для статей по ключам по которым авторы будут писать тексты
- Работа с контентом
- Текстовая внутренняя on-page оптимизация
- Контроль написания текстов по ТЗ
Что нужно уметь/знать
- Умение быстро работать и фокус на результате.
- Знание основ SEO текстовой оптимизации.
- Внимательность к деталям.
- Умение пользоваться вспомогательными сервисами будет преимуществом https://puzat.ru/tz/ или https://arsenkin.ru/tools/check-h/ или другим удобным для вас
ОплатаЗП 500-1000$+ на руки (фикс + сдельная за каждое сданное ТЗ)
Условия работы
- Удаленная работа, full-time, свободный график
- Отпуск
- Перспектива роста до гл редактора/seo team lead.
- Работа только над собственными проектами компании
- Небольшая высокоэффективная команда, scrum, asana, без бюрократии
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