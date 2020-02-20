Ищем внимательного SEO специалиста/SEO редактора/ТЗ мейкера

$1000
Редактирование и КорректураЗакрыт4 заявки607 просмотров
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Мы - издательство интернет проектов, занимаемся созданием и продвижение собственных информационных порталов в тематиках от финансов до гемблинга. 

 

Делаем проекты лидеры, которые наводят порядок в нишах и помогают пользователям делать правильный выбор. 

 

Вы будите вносить существенный вклад в продукт которым пользуются тысячи людей и наглядно видеть результаты своей работы.

 

Что делать?

  • Создание ТЗ для статей по ключам по которым авторы будут писать тексты
  • Работа с контентом
  • Текстовая внутренняя on-page оптимизация
  • Контроль написания текстов по ТЗ
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Что нужно уметь/знать 

  • Умение быстро работать и фокус на результате.
  • Знание основ SEO текстовой оптимизации.
  • Внимательность к деталям.
  • Умение пользоваться вспомогательными сервисами будет преимуществом https://puzat.ru/tz/ или https://arsenkin.ru/tools/check-h/ или другим удобным для вас
 

Оплата 

ЗП 500-1000$+ на руки (фикс + сдельная за каждое сданное ТЗ)

 

 

Условия работы

  • Удаленная работа, full-time, свободный график
  • Отпуск
  • Перспектива роста до гл редактора/seo team lead.
  • Работа только над собственными проектами компании
  • Небольшая высокоэффективная команда, scrum, asana, без бюрократии
Как начать? Заполнить форму http://bit.ly/3bQLbK7  и написать об этом в ответ на вакансию.
4 года назад
winwin777
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад