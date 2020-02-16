Транскрипция видеофайла

Редактирование и КорректураЗакрыт23 заявки512 просмотров
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Добрый день! Меня зовут Анастасия, мне нужно перевести в текст звук из видеофайлов (21-22 ролика). Для проверки вашей работы готовы ли вы выполнить в формате теста расшифровку 1го 10 минутного ролика? Как только удостоверимся в качестве вашей работы отправим остальные аудио.

За 1000 знаков оплатим 0,02$ 

ВАЖНО: ТЕКСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОРФОГРАФИЧЕСКИ ВЕРНО ИНТЕРПРЕТИРОВАН, БЕЗ ОШИБОК ПУНКТУАЦИОННЫХ. ДОЛЖНО БЫТЬ РАЗДЕЛЕНИЕ С АБЗАЦЕВ НОВОЙ МЫСЛИ И ВЫДЕЛЕНА РЕЧЬ ЗА КАДРОМ. 

4 года назад
guest_1582112532563
4 года в сервисе
Был
4 года назад