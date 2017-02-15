Олег Конструктор (ПГС)
Разработка конструктивных разделов проектов зданий и сооружений различных конструктивных схем.
О себе:
Образование высшее (ПГС), опыт работы инженером-конструктором 16 лет.
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
6 лет назад
Олег, замечательный специалист, великолепно выполнил работу. Много консультировал и на все вопросы давал развернутые ответы. Все время на связи. Рекомендую, будем дальше сотрудничать.
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно было работать. Рекомендую.
$1
10 баллов
7 лет назад
Проект выполнен быстро и четко, отличная коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
Очень рад сотрудничеству! Порядочный Заказчик, четкое задание, своевременная оплата, рекомендую!
$1
10 баллов
7 лет назад
Быстро и Оперативно. Все что было предварительно обещано - выполнено. Приятно было общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
Очень порядочный Заказчик, четкое задание, рекомендую! Очень рад сотрудничеству.