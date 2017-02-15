oleg1012006

Олег oleg1012006

 
40 летКазахстан/Алматы
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Олег Конструктор (ПГС)

Разработка конструктивных разделов проектов зданий и сооружений различных конструктивных схем.

О себе:

Образование высшее (ПГС), опыт работы инженером-конструктором 16 лет.

недостаточно оценок
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$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
40umov
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
6 лет назад
Проект фунамента
Олег, замечательный специалист, великолепно выполнил работу. Много консультировал и на все вопросы давал развернутые ответы. Все время на связи. Рекомендую, будем дальше сотрудничать.
Замечательный заказчик, четкая постановка задачи, своевременная оплата. Приятно было работать. Рекомендую.
Ответный отзыв
alat
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Чертеж по 3д-модели
Проект выполнен быстро и четко, отличная коммуникация. Рекомендую!
Очень рад сотрудничеству! Порядочный Заказчик, четкое задание, своевременная оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Необходим чертеж детали по фото
Быстро и Оперативно. Все что было предварительно обещано - выполнено. Приятно было общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень порядочный Заказчик, четкое задание, рекомендую! Очень рад сотрудничеству.
Ответный отзыв