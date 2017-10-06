Anja_Nach

Анна Начарова Anja_Nach

 
29 летГермания/Берлин
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Копирайтер, переводчик

Опыт работы:

  • Журналист ("Санкт-Петербургские ведомости"), 2014 г.
  • Переводчик, копирайтер (Innovation Norway), 2013—2016 гг.
  • PR- и SMM (ЦСИ им. Сергея Курёхина), 2015—2016 гг.
  • Старший специалист отдела лингвистического обеспечения (Фонд "Росконгресс"), 2016—2017 гг.
Навыки:

  • Абсолютная грамотность
  • Большой опыт работы с текстами
  • Владение английским, немецким, норвежским языками
Отзывы заказчиков
Rosin
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Перевод с немецкого языка 2,5 страницы на русский язык.
Анна отлично справилась с заданием. Качество перевода отличное. Спасибо огромное. Рекомендую!
Оперативная обратная связь, четко сформулированное ТЗ, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Darkfire13
46 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$3
8 баллов
6 лет назад
Перевода сайта с русского на немецкий
Заказ выполнен полностью. Отличная работа. Работа сделана с задержкой.
Грамотно сформулированное ТЗ. Своевременная оплата по договоренности.
Ответный отзыв