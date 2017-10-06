Копирайтер, переводчик
Опыт работы:
- Журналист ("Санкт-Петербургские ведомости"), 2014 г.
- Переводчик, копирайтер (Innovation Norway), 2013—2016 гг.
- PR- и SMM (ЦСИ им. Сергея Курёхина), 2015—2016 гг.
- Старший специалист отдела лингвистического обеспечения (Фонд "Росконгресс"), 2016—2017 гг.
- Абсолютная грамотность
- Большой опыт работы с текстами
- Владение английским, немецким, норвежским языками
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Анна отлично справилась с заданием. Качество перевода отличное. Спасибо огромное. Рекомендую!
Ответный отзыв
Оперативная обратная связь, четко сформулированное ТЗ, оперативная оплата. Рекомендую к сотрудничеству.
$3
8 баллов
6 лет назад
Заказ выполнен полностью. Отличная работа. Работа сделана с задержкой.
Ответный отзыв
Грамотно сформулированное ТЗ. Своевременная оплата по договоренности.