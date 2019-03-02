Поддержка сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок259 просмотров
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готовы к постоянному сотрудничеству 

редактирование форм и стилей

front end 

удаление неиспользуемых модулей и плагинов

чистка кода 

Joomla
5 лет назад
firsenkodv
Дмитрий 
44 годаКазахстан
12 лет в сервисе
Был
месяц назад