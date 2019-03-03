Восстановить работу Joomla на http://fway.org/

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок161 просмотр
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Сайт работал http://fway.org/ с 2009 года на старом движке Joomla. В какой-то момент доступ в админку работать перестал. Нужно восстановить работу админки. 

Страница входа: http://fway.org/administrator/

Оплату гарантирую сразу после выполнения работы.  Web Money, Яндек Деньги, Карта сбера. 

Joomla
5 лет назад
komov
48 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
AlexGah
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
5 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена быстро, без каких-либо проблем.
Приятно было поработать с Александром, отличный заказчик! Понятная задача и быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!