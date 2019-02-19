komov

Александр komov

 
49 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Предметные области

Интернет-проекты, e-commerce, мобильные решения, видео-дизайн, 3D графика и анимация, персонажная анимация, анимационные фильмы.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
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Отзывы фрилансеров

ababken96
28 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Исправить работу отображения детальных страниц записей WP сайте
WordPress
Очень честный и порядочный человек, всегда готов на уступки и сотрудничает. Не первый раз работаю с ним. Всем советую
Опять работа выполнена с вниманием и разъяснениями. Спасибо.
Ответный отзыв
ababken96
28 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Исправить админку виджетов на сайте WP
WordPress
Очень любезный заказчик, всегда на связи. Рекомендую!!!
Работа выполнена с высоким уровнем внимания, быстро и качественно. Исполнитель всегда на связи.
Ответный отзыв
smls
49 лет
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Исправить несколько багов на сайте после переноса.
Предоставил нужные доступы, сразу оплатил, рекомендую.
Спасибо. Задача решена быстро. Коммуникации оперативные.
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$7
10 баллов
6 лет назад
Восстановить работу Joomla на http://fway.org/
Joomla
Приятно было поработать с Александром, отличный заказчик! Понятная задача и быстрая оплата, всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству!
Работа выполнена быстро, без каких-либо проблем.
Ответный отзыв
Roman2302
Роман 
31 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$70
10 баллов
8 лет назад
Разместить две научные публикации на сайте больницы
HTMLWordPress
Отличный заказчик, понятное ТЗ, мгновенная оплата.
Работу выполнил с опережением сроков. Был всегда на связи.
Ответный отзыв