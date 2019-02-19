Требуется IT специалист для проектной работы по запуску интернет-магазина на WooCommerce. Необходим опыт в e-commerce и знание WordPress. Обязанности включают установку, настройку, оптимизацию, поддержку и интеграции. Удаленная работа, график 5/2, испытательный срок 1 месяц.
Интернет-проекты, e-commerce, мобильные решения, видео-дизайн, 3D графика и анимация, персонажная анимация, анимационные фильмы.
- Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо исправить отслеживание конверсий Вконтакте на сайте 4thway.ru. Проблема заключается в том, что в рекламном кабинете отображается менее половины конверсий. Требуется перенастроить сниппеты или предложить альтернативное решение. Исполнитель должен иметь опыт настройки пикселя ВК. Оплата гарантирована после выполнения задачи.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуется настроить две конверсии для пикселя Вконтакте на сайте 4thway.ru. Первая конверсия — переход на страницу 'https://4thway.ru/zapis-thanks/' (VK.Goal('lead')). Вторая — переход на страницу с фрагментом 'https://4thway.ru/thank-you-trail' (VK.Goal('purchase')). Опыт настройки конверсий обязателен. Работа должна быть выполнена сегодня.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
В официальный плагин "Mailchimp for WooCommerce" необходимо добавить выгрузку дополнительного свойства (Custome checkout field). На странице оформления заказа добавлен дополнительный Email. Этот Email должен попадать в свойства пользователя MailChimp и быть доступным к использованию с помощью функции ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
1. После обновления Caldera Forms до 1.9.2 перестал работать выбор типа подписки в форме регистрации. См. п. "Форма подписки" https://ru.4thway.org/zapis-na-online-2020/ Необходимо найти и исправить проблему. 2. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
На сайте 12 файлов с подозрительным кодом: http://5.101.113.45:8000/REPORT-_www-root_data_www_4thway_org-720206.html (этот отчет проверки антивируса на хостинге) Необходимо убрать вредоносный код и сохранить работоспособность сайта (WP). Критерий выполнения: повторная проверка антивирусом.Тестирование сайтов5 заявокЗакрыт5 лет назад
Обновить phpBB до последнейверсии. Сейчас 3.0.10Настроить защиту от ботов(Регистрации)Установить модуль защиты отвирусов и вредоносных программ.Добавить пиксели Facеbook и VKПротестировать работу сайта,исправить возникшие при обновлении баги. (Если будут).Критерии выполнения: Админка полностью ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Обновить Jomla и все плагины до последней версии.(текущая Joomla! 1.5.8 Production/Stable[ Wohnaiki ] 10-November-2008 23:00 GMT)Установить модуль защиты отвирусов и вредоносных программ.Обновить тему до адаптивной.Добавить пиксели Facеbook и VKПротестировать работу сайта,исправить возникшие при обновлении баги. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт4 года назад
По возможности сегодня, разместить пиксели на сайте http://fway.org/ и форуме http://fway.org/forum/ На домене есть сайт работающий на Joomla 1.5 и форум работающий на старой версии PHPbb. Пиксели нужно добавить между тегами и в коде сайта и в коде ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Менеджер онлайн-курсов размещает записи вэбинаров с ограниченным доступом на Youtube, после чего, в ручную добавляет доступ для участников курсов. Для этого он добавляет email адреса подписчиков в настройках каждого видео. Если появляется новый подписчик, менеджеру необходимо добавить его ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт5 лет назад
На сайте http://www.holodteh.ru/ перестали работать детальный страницы записей: http://www.holodteh.ru/novosti/gea-priglashaet-na-vebinar-cooling-club/ Сайт работает на WordPres с темой JNews. Задача: Исправить отображение детальных страниц записей Новости и Статьи.Завершен5 лет назад
На странице http://bolnica26.ru/contact/ расположена форма записи на прием. В какой-то момент через нее началась рассылка спама. Добавление масок на поля не помогли. Форма работает на плагине https://calderaforms.com/ Сайт на WP. Задача: сделать защиту от спам ботов ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт5 лет назад
На сайте http://www.holodteh.ru/ не работает администрирование виджетов. Блоки просто не открываются при нажатии на них, в консоль->внешний вид->виджеты. Нужно найти причину и исправить. Ранее проблема устранялась отключением плагина PolyLang или LocoTranslate (точно не помню). Сейчас это не помогает. ...Завершен5 лет назад
После переноса сайта http://holod.quickstartup.ru/ на http://www.holodteh.ru/ возникли следующие ошибки: 1. Изображение логотипа грузиться со старого сайта. «Velvet Blues Update URLs» не помогает. Есть большая вероятность что еще часть изображений загружается со старого адреса. 2. Съехала верстка в режиме настройки ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Сайт http://www.holodteh.ru был перенесен после разработки с технического домена http://holod.quickstartup.ru/ Необходимо исправить баги: Убрать ошибку на странице: http://www.holodteh.ru/holodilnaya-tehnika/arhiv-nomerov-xt/ (Warning: preg_match():...)Убрать такую же ошибку на странице: http://www.holodteh.ru/holodilnaya-tehnika/arhiv-nomerov-xt/2019-2/Скорее всего ошибка одна.Завершен5 лет назад
Перенести сайт http://fway.org/ с текущего хостинга на fastvps.ru. Новый аккаунт уже есть. Нужна копия с сохранением всех URLов и контента. Есть FTP доступ к текущему сайту. Базу могут прислать архивом. Хозяин сервера ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт работал http://fway.org/ с 2009 года на старом движке Joomla. В какой-то момент доступ в админку работать перестал. Нужно восстановить работу админки. Страница входа: http://fway.org/administrator/ Оплату гарантирую сразу после выполнения ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Провести рекламнуюкомпанию в Instagram немецкого бутика меховых изделий bluefox-berlin.de Общие требования Обязательное знание немецкого. Обязательно наличие опыта продвижения в Instagram с примерами постов и страниц. Провести пробную рекламную ...Социальные сети (SMM и SMO)8 заявокЗакрыт6 лет назад
Общие требования Обязательное знание немецкого. Обязательно наличие опыта по управлению Google Adwords в германии с примерами. Настроить контекстную рекламу немецкого сайта бутика меховых изделий индустрии высокой моды http://bluefox-berlin.de/ Регион: ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Общие требования Обязательное знание немецкого. Обязательно наличие опыта SEO в германии с работающими примерами. Выполнить разовую внутреннюю оптимизацию немецкого сайта бутика меховых изделий индустрии высокой моды http://bluefox-berlin.de/ ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт6 лет назад