Правки на DLE

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки181 просмотр
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Добрый день. Нужно сделать правки для сайта написного на DLE. Что нужно сделать основное это баланс и настройки

От вас требуется сроки и цена. Если что то не ясно спрашивайте

Сам сайт: https://esoterics-best52.ru

5 лет назад
jaroslav008
Ярослав 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад