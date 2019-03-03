Правки на DLE

Здравствуйте, есть сайт на cms joomla - 8 страниц, примерно. В них нужно сделать ряд правок по тз. Нужно привести страницы в соответствии с тем, что написано в тз. ТЗ отправлю выбранным исполнителям.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день. Нужно сделать правки для сайта написного на DLE. Что нужно сделать основное это баланс и настройки
От вас требуется сроки и цена. Если что то не ясно спрашивайте
Сам сайт: https://esoterics-best52.ru
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