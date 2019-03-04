Натяжка Вёрстки и исправление сайта (UMI.CMS)

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

После сбоя, поехала вёрстка на всём сайте по горизонтали и вытянуло по вертикали, при открытии не подстраивается под мониторы и телефоны. 

5 лет назад
Fokss000
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад