Натянуть сайт на opencart + подключить API Free Kassa

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки147 просмотров
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Есть готовый сайт с продажей товаров и услуг, его необходимо посадить на движок opencart и подключить платежный агрегатор Free Kassa.

Кто готов работать, пишите с пометкой "Я готов", чтоб отсеить автоматический спам от претендентов.

OpenCart
5 лет назад
liongram
33 годаЧехия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад