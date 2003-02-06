Есть готовый сайт с продажей товаров и услуг, его необходимо посадить на движок opencart и подключить платежный агрегатор Free Kassa. Кто готов работать, пишите с пометкой "Я готов", чтоб отсеить автоматический спам от претендентов.
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Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию. 3 главные страницы + внутренние Макеты в psd форматеВ заявке указываем телеграмм, туда отправляю ТЗ.HTML-верстка1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужен трафик для сайта с магическими услугами - карты Таро, продажа оберегов и так далее. Ниша относительно свободная, конкуренции мало, ЦА тоже выявлена. Оплата за результат. Результатом является увеличение продаж, а не увеличение посещаемости. Платим хорошо! Работа разовая, не ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта с узкононаправленной тематикой, которая требует тщательного изучения. ПК + моб версияДизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо записать видео отзыв, ролик 20-30 секунд, желательно люди свыше 30+ лет.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо выполнить верстку сайта - главная + внутренние страницы с анимированными элементами. Для оценки проекта пишите свои предложения в комментах с контактными данными, желательно телеграмHTML-верстка41 заявкаЗакрыт5 лет назад