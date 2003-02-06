liongram

Сергей Иваненко liongram

 
33 годаЧехия/Прага
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Натянуть сайт на opencart + подключить API Free Kassa

    Есть готовый сайт с продажей товаров и услуг, его необходимо посадить на движок opencart и подключить платежный агрегатор Free Kassa. Кто готов работать, пишите с пометкой "Я готов", чтоб отсеить автоматический спам от претендентов.

    OpenCart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Вёрстка сайта

    Требуется сверстать адаптивный сайт, декстоп и мобильную версию. 3 главные страницы + внутренние Макеты в psd форматеВ заявке указываем телеграмм, туда отправляю ТЗ.

    Верстка сайта
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Нужен трафик на сайт

    Нужен трафик для сайта с магическими услугами - карты Таро, продажа оберегов и так далее.   Ниша относительно свободная, конкуренции мало, ЦА тоже выявлена. Оплата за результат. Результатом является увеличение продаж, а не увеличение посещаемости. Платим хорошо! Работа разовая, не ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Видео отзыв

    Необходимо записать видео отзыв, ролик 20-30 секунд, желательно люди свыше 30+ лет.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта

    Необходимо выполнить верстку сайта - главная + внутренние страницы с анимированными элементами. Для оценки проекта пишите свои предложения в комментах с контактными данными, желательно телеграм

    Верстка сайта
    HTML-верстка41 заявка
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
Minnullin
20 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$75
10 баллов
5 лет назад
Вёрстка сайта
Хороший и адекватный заказчик. Четкое и понятное ТЗ. Своевременная оплата. К сотрудничеству подходит ответственно. Советую.
Исполнительный человек, сделал всё в оговоренные сроки, качественно. Обращусь повторно при аналогичной задаче. Рекомендую!
Ответный отзыв
ksenia_artim
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$100
10 баллов
5 лет назад
Необходимо сделать дизайн сайта
Отличный заказчик! Постоянная обратная связь, понятно поставлена задача. Приятно сотрудничать, спасибо за проект.
Проект выполнен отлично, дизайн подобран с первого раза. Рекомендую!
Ответный отзыв