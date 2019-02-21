Нужен трафик на сайт

Поисковые системы (SEO)Закрыт11 заявок237 просмотров
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Нужен трафик для сайта с магическими услугами - карты Таро, продажа оберегов и так далее.  

Ниша относительно свободная, конкуренции мало, ЦА тоже выявлена.

Оплата за результат. Результатом является увеличение продаж, а не увеличение посещаемости.

Платим хорошо!

Работа разовая, не постоянная, необходимо выполнить и реализовать определенный объем продукции.

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5 лет назад
liongram
33 годаЧехия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад