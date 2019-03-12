Доработки OpenCart 1.5

Прошу сразу с ценами и сроками
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить, настроить шаблон.
2. Установить модуль оплаты Яндекс.Деньги+
3. Сгенерировать, включить ЧПУ (модуль стоит).
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