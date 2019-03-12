Доработки OpenCart 1.5

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок204 просмотра
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1. Установить, настроить шаблон.

2. Установить модуль оплаты Яндекс.Деньги+

3. Сгенерировать, включить ЧПУ (модуль стоит).

OpenCart
5 лет назад
cehynmrechz
43 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
lex_kosta
Алексей 
35 летКазахстан
13 лет в сервисе
Был
день назад
5 лет назад
$15
1 день
Всё прошло здорово!
Все хорошо, спасибо за работу.