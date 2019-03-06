Битрикс – натяжка верстки на действующий сайт

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки146 просмотров
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Врестаются макеты(картинки как оно будет выглядеть – во вложении), требуется готовую верстку совместить с текущим сайтом. Внеся также корректировки в функционал(при необходимости).  Адрес сайта – по запросу, т.к. ФЛ не дает публиковать ссылки. Срок натяжки – 5 дней с момента получения верстки.

5 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад