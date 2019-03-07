WordPress (Woocommerce) доработка

Задание находится тут [url=https://docs.google.com/document/d/1ZKpAO4HQa7VqUrlSZWX5EpEJeY1C7x9SKQi0Z_3PAiQ/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1ZKpAO4HQa7VqUrlSZWX5EpEJeY1C7x9SKQi0Z_3PAiQ/edit?usp=sharing [/url]тут от вас жду сроки и бюджет
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуются доработки сайта на WordPress/Woocommerce.
Всего 8 заданий, в основном они небольшие. Можно посмотреть во вложении.
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