МодХ программист

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка212 просмотров
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Доброго дня!

Нам нужен модуль фильтра для cms МодХ

Прикладываю ТЗ для понимания что именно нам нужно.

Прошу указать бюджет и сроки на выполнение данной задачи. Прошу студии не беспокоить так как бюджет не большой

5 лет назад
azovalex
34 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад