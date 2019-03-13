Несколько правок в админскую часть wordpress-сайта

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка191 просмотр
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Здравствуйте. Нужно немного "прокачать" администраторскую часть wordpress. Подробно описал необходимые изменения в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1axmbgOPTrivmOlCO9fi_ITTZyn9ZMHIBp1Lqj4tkzD4/edit?usp=sharing

WordPress
5 лет назад
mixa430899
Михаил 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
5 лет назад
$50
3 дня
WMZ
Спасибо за сотрудничество. Правки в wordpress сделаны быстро и качественно.
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