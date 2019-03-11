Адаптировать OpenCart

Доброго времени суток!

Нужно поправить верстку сайта. Сделайть ее резиновой, бутстрап не нужен.

Главное чтобы во всех разрешениях выглядило корректно.

Сайт находится на опенкарт http://www.vinylmaniacs.ru/

На большой бюджет не расчитываю так что студии прошу не беспокоить.

От исполнителя жду бюджет и сроки на выполнение. Контакты желательно скайп или телеграмм.

Делаете сайт на своем хостинге и после проверки и оплаты передаете исходники.