Здравствуйте. Требуется доработать сайт. Тз прикрепил .
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интеграция сайта-визитки на WP
Верстку, доступы предоставлю
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