Интеграция сайта-визитки на WP

$30
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки171 просмотр
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Интеграция сайта-визитки на WP

Верстку, доступы предоставлю

5 лет назад
farmazone
Василь 
27 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
5 отзывов
Выбранный исполнитель
jekislava
Вячеслав 
28 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
5 лет назад
$30
2 дня
Спасибо, рекомендую!
Рад был сотрудничать!