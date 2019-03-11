Настройка Битрикс24

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка165 просмотров
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Есть

  • Сайт на опенкарт 2.3
  • Телефония задарма
  • Сквозная аналитика Ройстат
  • Живосайт
  • Настроена интеграция Задарма-Ройстат
Задача
  • Настроить Битрикс24
  • Прошу предложить какие возможности можете настроить (как в итоге все будет работать) и сколько будет стоить.
5 лет назад
Dusha17
38 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад