balu82

Викор Медведь balu82

 
41 годУкраина/Днепр
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Интернет Магазин спортивной одежды.

http://shopdeal.com.ua/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Разработка бюджетного логотипа

    $20

    Здравствуйте. Помогите сделать логотип для сайта постельного белья,просто уже сил нет мучатся. Выбор пал примерно на такой логотип только в других цветах под сайт shopdeal.com.ua. Может быть будут какие то свои предложения ,голова уже не ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Иконки для сайта

    Доброе время суток. Подскажите возможно сделать иконки для сайта вот такого вида как на этом сайте extremstyle.ua/ru ? для рубрик вот этого сайта: ) shopdeal.com.ua ,цвет иконок хотелось что бы был как под слайдером на ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Шапка для канала YouTube
Виктор отличный заказчик! Интересное задание, оперативная связь, мгновенная оплата. Мои рекомендации!
Спасибо за помощь . Качество на высшем уровне Четкая и оперативная обратная связь никаких вопросов. Рад сотрудничеству с вами ) Рекомендую.
Ответный отзыв
Tiana__Media
Татьяна 
35 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
5 лет назад
Разработка бюджетного логотипа
Приятно, когда заказчик знает, чего хочет и отвечает на все вопросы для уточнения работы. Рекомендую!
Удивительный исполнитель. Как обещала, так и сделала. Качественно. По моему заданию и в срок.Приятно когда человек работает с душой и на совесть Рекомендую Татьяну, как ответственного организованного и квалифицированного фрилансера. Желаю ВАМ множества новых интересных проектов, больших творческих побед и конечно, отличных результатов!
Ответный отзыв
andrey-fortune
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Иконки для сайта
Сотрудничество прошло на высшем уровне. Четкая задача, быстрая коммуникация - было приятно работать. Рекомендую)
Андрей справился с задачей на все 100%. Специалист высокого уровня . Рекомендую всем. Не пожалеете.
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