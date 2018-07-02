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Здравствуйте. Помогите сделать шапку для канала YouTube на музыкальную тематику жанра шансон .
Дизайн сайтов1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Здравствуйте. Помогите сделать шапку для канала YouTube на музыкальную тематику жанра шансон .
Здравствуйте. Помогите сделать логотип для сайта постельного белья,просто уже сил нет мучатся. Выбор пал примерно на такой логотип только в других цветах под сайт shopdeal.com.ua. Может быть будут какие то свои предложения ,голова уже не ...
Доброе время суток. Подскажите возможно сделать иконки для сайта вот такого вида как на этом сайте extremstyle.ua/ru ? для рубрик вот этого сайта: ) shopdeal.com.ua ,цвет иконок хотелось что бы был как под слайдером на ...