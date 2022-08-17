Необходимо разработать мини-игру, аналогичную указанной ссылке, с функционалом угадывания голов. Оформление не обязательно такое же, но требуется сохранить интерактивность и возможность кликов для угадывания. Используйте другие видео для реализации задачи.
Нужно консультация по настройке пополнений/выводов денежных средств
Нужно проконсультировать по настройке пополнений/выводов денежных средств для площадки фриланс услуг.
Интересует именно внутренняя кухню (взаимоотношения с банком/сервисом по выплатам и пополнениям). Как происходит подключение, как происходят выплаты и тд.
Ищем человека с опытом настройки таких систем.
Заявки фрилансеров
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