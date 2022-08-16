Предоставляется документация по использованию Ansible и Semaphore, включая начальную настройку, добавление узлов и репозиториев. Рассматриваются примеры установки и удаления ПО на Windows и Unix хостах, обновления с проверкой версий, добавление локального пользователя с авторизацией по SSH, а также распространение конфигурационных файлов. Также включены примеры запуска диагностических утилит с отчетами.