- начальная настройка, как добавить, узлы, репозиторий;

- примеры установки/удаления ПО на windows, unix хосты (например браузер Firefox, Open Office);

- пример установки обновлений с/без удаления предыдущей версии и с проверкой уже установленной версии;

- добавление локального пользователя на сервер с авторизацией по ssh сертификату;

- распространение конфигурационных файлов или добавление определенных строк в файл на группу unix машин;

- пример запуска диагностических утилит без установки (разово, периодически) с отчётом (*что-то типа df -h ?) при этом если возможно отразить в отчёте причины отказа выполнения

на тестовом стенде:

ansbile 2.7.7

semaphore 2.8.53