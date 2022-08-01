Требуется Team Lead с опытом в HTML, CSS, JavaScript, jQuery, React, Composer, Redmine, GitLab, Symphony и Docker для работы над проектом. Ищется full stack разработчик, который прокачался до уровня руководителя. Необходимо предоставить резюме и GitHub для ознакомления. Открыты к кандидатам из РФ. Условия обсуждаются.
Документация по использованию ansible + semaphore
- начальная настройка, как добавить, узлы, репозиторий;
- примеры установки/удаления ПО на windows, unix хосты (например браузер Firefox, Open Office);
- пример установки обновлений с/без удаления предыдущей версии и с проверкой уже установленной версии;
- добавление локального пользователя на сервер с авторизацией по ssh сертификату;
- распространение конфигурационных файлов или добавление определенных строк в файл на группу unix машин;
- пример запуска диагностических утилит без установки (разово, периодически) с отчётом (*что-то типа df -h ?) при этом если возможно отразить в отчёте причины отказа выполнения
на тестовом стенде:
ansbile 2.7.7
semaphore 2.8.53
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