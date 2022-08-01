Документация по использованию ansible + semaphore

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка273 просмотра

- начальная настройка, как добавить, узлы, репозиторий;

- примеры установки/удаления ПО на windows, unix хосты (например браузер Firefox, Open Office);

- пример установки обновлений с/без удаления предыдущей версии и с проверкой уже установленной версии;

- добавление локального пользователя на сервер с авторизацией по ssh сертификату;

- распространение конфигурационных файлов или добавление определенных строк в файл на группу unix машин;

- пример запуска диагностических утилит без установки (разово, периодически) с отчётом (*что-то типа df -h ?) при этом если возможно отразить в отчёте причины отказа выполнения

на тестовом стенде:

ansbile 2.7.7

semaphore 2.8.53

3 года назад
guest_16596198531756
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Вадим
 
32 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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