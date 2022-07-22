Создать тестовый стенд и интеграцию с jira и jenkins

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрытнет заявок197 просмотров

Для курса по тестированию нужно создать урок-тренажёр - "типичная работа тестировщика"

Как это должно выглядеть:

Ученик открывает джиру, где на нем висит задачка на тестирование

В рамках нее он разворачивает тестовый стенд(отдельно ветку разворачивает через Jenkins)

На ней что то тестирует, и возвращает задачу со списком ошибок типа

После понарошку разработчик починил замечания ученика.

Ученик разворачивает новую ветку (типа починенную версию)

На ней перепроверяет что все ок и его баги починены.

И переводит задачу на следующий этап.

Какой сценарий нужен от разработчика: при открытии доступа к уроку для ученика на обучающей платформе (там есть такой функционал - вызов внешнего сервиса, т.е. нужны методы API) создается отдельная ветка в дженкинс, а также индивидуальная доска в джире (доска должна создаваться по предустановленному шаблону, т.е. уже с нужными задачами, доску мы подготовим) , ссылки отправляются ученику. Ученик открывает дженкинс и развертывает на тестовом стенде свою ветку - первую версию багованную (тестовый стенд тоже нужно создать, здесь можно взять копию какого-нибудь магазина или соц сети), заводит баги на доске в джира, потом получает новую версию (с исправленными багами) и тестит заново.

Наш сервер на Линуксе (jino vps), соответственно, хотелось бы программу под линукс и максимум автоматизировать весь процесс. Также предусмотреть, чтобы ученики друг другу не мешали, развёртывая свои ветки (изолированная работа )

3 года назад
guest_16369935513244
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интеграционное тестирование JSON

    $240

    Ищется эксперт для создания интеграционных тестов JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к корзине S3, загрузку файла payload.json и отправку его в микросервис для математических операций. Также требуется анализ данных с использованием полученных результатов и отображение их в webception. Обязательно знание PHP для выполнения вычислений.

    PHP
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Перекласти текст з англійської на українську мову

    Необхідно перекласти текст з англійської на українську мову, що містить інформацію про Україну, її історію, культуру та сучасні події. Текст охоплює важливі аспекти, такі як природні багатства, гастрономія та поточна ситуація в країні.

    Системное программирование32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужен C# Developer

    Требуется C# Developer с опытом в системном программировании. Необходимы знания .NET, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis, SOAP и JSON. Ожидается опыт работы с mssql и разработка сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги). Подробности задания в приложении.

    ApacheDocker
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется C# Developer

    Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Необходимы знания C#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis, а также опыт работы с SOAP, JSON и mssql. Опыт коммерческой разработки не менее 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Удаленная работа с гибким графиком.

    ApacheDockerJavaScriptjQuery
    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется C# Developer

    Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Требуется знание C#, Docker, WSO2 API Manager и опыт разработки сервисов по стандартам СМЭВ 3.х. Опыт коммерческой разработки не менее 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Работа удаленная, гибкий график.

    ApacheDockerJavaScriptjQuery
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Видео чат

    Требуется создать аналог видео-чата, схожего с dirtyroulette.com. Необходимы навыки системного программирования и опыт в разработке веб-приложений. Ожидается реализация всех ключевых функций, аналогичных исходному сервису.

    Системное программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Скачать расширение для браузера

    Необходимо скачать официальное расширение для браузера на операционной системе Linux. Ссылка на скачивание будет предоставлена. Задача займет всего несколько минут, требуется опыт в системном программировании.

    Linux
    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать копию сайта сервиса (php+mysql)

    Требуется разработать копию сайта сервиса с использованием PHP и MySQL без учета дизайна. Необходимо предоставить предварительную оценку проекта и предложить подходящий CMS или фреймворк для реализации.

    MySQLPHP
    Системное программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад