Ищется эксперт для создания интеграционных тестов JSON с использованием codeception и webception. Задача включает настройку окружения, подключение к корзине S3, загрузку файла payload.json и отправку его в микросервис для математических операций. Также требуется анализ данных с использованием полученных результатов и отображение их в webception. Обязательно знание PHP для выполнения вычислений.
Создать тестовый стенд и интеграцию с jira и jenkins
Для курса по тестированию нужно создать урок-тренажёр - "типичная работа тестировщика"
Как это должно выглядеть:
Ученик открывает джиру, где на нем висит задачка на тестирование
В рамках нее он разворачивает тестовый стенд(отдельно ветку разворачивает через Jenkins)
На ней что то тестирует, и возвращает задачу со списком ошибок типа
После понарошку разработчик починил замечания ученика.
Ученик разворачивает новую ветку (типа починенную версию)
На ней перепроверяет что все ок и его баги починены.
И переводит задачу на следующий этап.
Какой сценарий нужен от разработчика: при открытии доступа к уроку для ученика на обучающей платформе (там есть такой функционал - вызов внешнего сервиса, т.е. нужны методы API) создается отдельная ветка в дженкинс, а также индивидуальная доска в джире (доска должна создаваться по предустановленному шаблону, т.е. уже с нужными задачами, доску мы подготовим) , ссылки отправляются ученику. Ученик открывает дженкинс и развертывает на тестовом стенде свою ветку - первую версию багованную (тестовый стенд тоже нужно создать, здесь можно взять копию какого-нибудь магазина или соц сети), заводит баги на доске в джира, потом получает новую версию (с исправленными багами) и тестит заново.
Наш сервер на Линуксе (jino vps), соответственно, хотелось бы программу под линукс и максимум автоматизировать весь процесс. Также предусмотреть, чтобы ученики друг другу не мешали, развёртывая свои ветки (изолированная работа )
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