Для курса по тестированию нужно создать урок-тренажёр - "типичная работа тестировщика"

Как это должно выглядеть:

Ученик открывает джиру, где на нем висит задачка на тестирование

В рамках нее он разворачивает тестовый стенд(отдельно ветку разворачивает через Jenkins)

На ней что то тестирует, и возвращает задачу со списком ошибок типа

После понарошку разработчик починил замечания ученика.

Ученик разворачивает новую ветку (типа починенную версию)

На ней перепроверяет что все ок и его баги починены.

И переводит задачу на следующий этап.

Какой сценарий нужен от разработчика: при открытии доступа к уроку для ученика на обучающей платформе (там есть такой функционал - вызов внешнего сервиса, т.е. нужны методы API) создается отдельная ветка в дженкинс, а также индивидуальная доска в джире (доска должна создаваться по предустановленному шаблону, т.е. уже с нужными задачами, доску мы подготовим) , ссылки отправляются ученику. Ученик открывает дженкинс и развертывает на тестовом стенде свою ветку - первую версию багованную (тестовый стенд тоже нужно создать, здесь можно взять копию какого-нибудь магазина или соц сети), заводит баги на доске в джира, потом получает новую версию (с исправленными багами) и тестит заново.

Наш сервер на Линуксе (jino vps), соответственно, хотелось бы программу под линукс и максимум автоматизировать весь процесс. Также предусмотреть, чтобы ученики друг другу не мешали, развёртывая свои ветки (изолированная работа )