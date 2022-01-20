Сделать копию сайта сервиса (php+mysql)

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Закрыт4 заявки292 просмотра

Добрый день. Нужно сделать копию сайта сервиса, без дизайна.

Подробности в ТЗ.

Необходима предварительная оценка и предложение по CMS/фреймворку.

MySQLPHP
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