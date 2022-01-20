Ищется программист с отличным знанием Python и опытом работы с Selenium для выполнения срочной задачи. Техническое задание будет предоставлено заинтересованным исполнителям.
Сделать копию сайта сервиса (php+mysql)
Добрый день. Нужно сделать копию сайта сервиса, без дизайна.
Подробности в ТЗ.
Необходима предварительная оценка и предложение по CMS/фреймворку.
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