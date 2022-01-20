Требуется разработать робота для автоматического дозвона. Проект требует срочного и качественного выполнения. Оплата обсуждается отдельно.
Собрать данные из блокчейнов Solana, TRON, BSC
Добрый день
Мне нужно понять объемы транзакций в сетях Solana, TRON and Binance Smart Chain. Для этого необходимо собрать транзакции за определенный период в сетях Solana, TRON and Binance Smart Chain по токенам USDT, USDT, BUSD по за следующие периоды
- USDT Tron — 20.01.2022 по 27.01.2022
- USDT Tron — 01.06.2022 по 08.06.2022
- USDC Tron — 20.01.2022 по 27.01.2022
- USDC Tron — 01.06.2022 по 08.06.2022
- USDT Solana — 20.01.2022 по 27.01.2022
- USDT Solana — 01.06.2022 по 08.06.2022
- USDC Solana — 20.01.2022 по 27.01.2022
- USDC Solana — 01.06.2022 по 08.06.2022
- BUSD BSC — 20.01.2022 по 27.01.2022
- BUSD BSC — 01.06.2022 по 08.06.2022
- каждый срок и монета/сеть в отдельном CSV файле
- столбцы данных должны включать HASH, дата и и время, откуда (кошелек), куда (кошелек), сумма, название монеты, block_id.
- транзакции других монет в этих сетях или самих основных монет не нужны
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