Собрать данные из блокчейнов Solana, TRON, BSC

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  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка286 просмотров

Добрый день

Мне нужно понять объемы транзакций в сетях Solana, TRON and Binance Smart Chain. Для этого необходимо собрать транзакции за определенный период в сетях Solana, TRON and Binance Smart Chain по токенам USDT, USDT, BUSD по за следующие периоды

  • USDT Tron — 20.01.2022 по 27.01.2022
  • USDT Tron — 01.06.2022 по 08.06.2022
  • USDC Tron — 20.01.2022 по 27.01.2022
  • USDC Tron — 01.06.2022 по 08.06.2022
  • USDT Solana — 20.01.2022 по 27.01.2022
  • USDT Solana — 01.06.2022 по 08.06.2022
  • USDC Solana — 20.01.2022 по 27.01.2022
  • USDC Solana — 01.06.2022 по 08.06.2022
  • BUSD BSC — 20.01.2022 по 27.01.2022
  • BUSD BSC — 01.06.2022 по 08.06.2022
Важно
  • каждый срок и монета/сеть в отдельном CSV файле
  • столбцы данных должны включать HASH, дата и и время, откуда (кошелек), куда (кошелек), сумма, название монеты, block_id.
  • транзакции других монет в этих сетях или самих основных монет не нужны
Например, если мы говорим про ТРОН, то условно говоря, мне нужно чтобы отсюда https://tronscan.org/#/token20/TR7NHqjeKQxGTCi8q8ZY4pL8otSzgjLj6t были скачаны транзакции за нужный мне период. Тоже самое по Солана и BSC.Например, здесь https://blockchair.com/dumps есть то, что нам было нужно по эфиру (ERC-20 Transactions dump), но по другим сетям не смогли найти, поэтому поставили задачу.Спасибо
3 года назад
akor33
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Андрей
 
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