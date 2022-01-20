Переформатирование индикатора в стратегию на PineScript

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка268 просмотров

Необходимо перевести скрипт известного индикатора (название дам к моменту соглашения) в стратегию на PineScript без перерисовок и тд. Стратегия должна включать возможность фильтровать: часовой промежуток; дни недели; временной промежуток; настраиваемость общей суммы капитала? процент риска от капитала, мультипликатор.

3 года назад
guest_16582448859692
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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