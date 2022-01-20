Переформатирование индикатора в стратегию на PineScript

Необходимо собрать данные о транзакциях в сетях Solana, TRON и Binance Smart Chain по токенам USDT, USDC и BUSD за указанные периоды. Каждая транзакция должна быть сохранена в отдельном CSV-файле с необходимыми столбцами: HASH, дата и время, откуда и куда (кошелек), сумма, название монеты и block_id. Транзакции других монет не нужны.