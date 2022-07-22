Интеграционное тестирование JSON

$240
  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Закрыт1 заявка340 просмотров

Сделать интеграционное тестирование JSON Мы ищем эксперта, который знает codeception и webception и может создать серию интеграционных тестов. Пожалуйста, ознакомьтесь с прикрепленным файлом с заданием и описанием приложений, прикрепленных к этой задаче.  

Мы ожидаем, что вы сделаете следующее: 

 

Настройка: 

 

- Создайте контейнер с установленными codeception и webception 

- Используйте тест записи PHP и модуль S3 в коде для подключения хранилища. 

- Подключиться к корзине S3 (будут предоставлены ключи API) и скачать файл payload.json (INPUT FILE) 

- Отправьте файл payload.json в наш микросервис, который выполняет математические операции (PROCESSOR) 

- Подключен к папке S3 (ключи API и подробная информация будут предоставлены), где хранятся результаты (OUTPUT FILES) 

 

Анализ (с использованием OUTPUT FILES): 

 

Comparisons for equality INPUT: billings.json (Billings in Payload) OUTPUT: contractPnL.json Input field Input Function Output field Output Function invoiceTax Sum period. totalInvoiceValueIncTax - period. totalInvoiceValueExTax Sum invoiceExTax Sum period. totalInvoiceValueExTax Sum invoiceIncTax Sum period. totalInvoiceValueIncTax Sum status Filter all with 

status = VOID n/a n/a  INPUT: timesheets.json (Timesheets in Payload) OUTPUT: contractPnL.json  Input field Input Function Output field Output Function sourceTimesheetInterval. SourceDurationMin Sum Period. timesheetDurationMin Sum  INPUT: contractPnL.json  OUTPUT: contractPnL.json  Input field Input Function Output field Output Function totalInvoiceValueExTaxInvoiced Sum period. totalInvoiceValueExTax Sum contractRevenueTotal Sum period.FPValue or period.RRValue or period.subscriptionValue (whichever exists) Sum adjustments Sum Subtract adjustments from value to get a final result contractRevenueToDate Sum  period.FPValue or period.RRValue or period.subscriptionValue (whichever exists) Sum Filter by date

 

- Подключить webception 

- Отображение результатов в webception 

 

Результат должен включать Dockerfile и простой Readme, как использовать приложение. 

 

Н./Б.: Мы рассчитываем на ваши отличные знания PHP для выполнения математических вычислений. Мы не будем использовать какой-либо другой язык.  php #automation

PHP
3 года назад
Fuzzie
35 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
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день назад
1 отзыв
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