Требуется создать аналог видео-чата, схожего с dirtyroulette.com. Необходимы навыки системного программирования и опыт в разработке веб-приложений. Ожидается реализация всех ключевых функций, аналогичных исходному сервису.
Зробити задачі Java
Доброго дня. Зможете зробити прості задачі на Java?
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