﻿Добрый день, я являюсь студентом 4 курса, обучаюсь в НГТУ на направлении "Автоматика и вычислительная техника". При обучении получил опыт работы со множеством ЯП и технологий. Список того, с чем мне довелось работать:

Написание консольных программ (2-3 года) на C++, C

Разработка C# приложений с помощью WinForms

Разработка приложений с применением Java - Swing + AWT, JavaFX

Написание Android приложений при помощи языка Kotlin

Написание простых программ на Python.

Работа со стеком веб-технологий HTML + CSS + JavaScript. Есть опыт разработки серверной части с применением PHP.

СУБД - PostgreSQL

Технологии для распараллеливания вычислений на GPU/CPU - OpenCL, CUDA, OpenMPI, OpenMP

Работа с программами для математических вычислений - MATLAB, Mathcad

Написание простых скриптов на ОС - Linux (bash) и Windows (PowerShell)

Ссылка на мой GitHub аккаунт - https://github.com/NkL708

tg - https://t.me/NkL322