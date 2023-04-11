Добрый день, я являюсь студентом 4 курса, обучаюсь в НГТУ на направлении "Автоматика и вычислительная техника". При обучении получил опыт работы со множеством ЯП и технологий. Список того, с чем мне довелось работать:
Написание консольных программ (2-3 года) на C++, C
Разработка C# приложений с помощью WinForms
Разработка приложений с применением Java - Swing + AWT, JavaFX
Написание Android приложений при помощи языка Kotlin
Написание простых программ на Python.
Работа со стеком веб-технологий HTML + CSS + JavaScript. Есть опыт разработки серверной части с применением PHP.
СУБД - PostgreSQL
Технологии для распараллеливания вычислений на GPU/CPU - OpenCL, CUDA, OpenMPI, OpenMP
Работа с программами для математических вычислений - MATLAB, Mathcad
Написание простых скриптов на ОС - Linux (bash) и Windows (PowerShell)
Ссылка на мой GitHub аккаунт - https://github.com/NkL708
tg - https://t.me/NkL322