Ищется C# Developer для участия в проекте телемедицины. Требуется знание C#, Docker, WSO2 API Manager и опыт разработки сервисов по стандартам СМЭВ 3.х. Опыт коммерческой разработки не менее 3 лет. Плюсом будет знание JS/JQuery и хорошие математические навыки. Работа удаленная, гибкий график.
Требуется C# Developer
Участие в интересном проекте телемедицины.
Требования:
- Знание С#, Docker, WSO2 API Manager, Apache ActiveMQ Artemis;
- Знание и понимание SOAP, JSON, mssql;
- Опыт работы с разработкой сервисов по стандартам СМЭВ 3.х (Госуслуги);
- Опыт в коммерческой разработке не менее 3 лет.
Плюсом будет:
- Знание JS/JQuery;
- Хорошие фундаментальные математические знания.
Проектная работа/разовое задание, гибкий график, удаленная работа.
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